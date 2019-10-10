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غداً.. الأهلي راحة من التدريبات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
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غداً.. الأهلي راحة من التدريبات
الأهلي
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السيد علي
 
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يستمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أداء مرانه اليومي على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري قبل أن يحصل الفريق على راحة غداً وبعد غد ثم يخوض مباراة ودية الاثنين المقبل لم يتحدد طرفها حتى الأن.

ويسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال ودية الأثنين المقبل التعرّف أكتر على قدرات لاعبيه خاصة الذين لم يُشاركو مع الفريق حتى الأن.

 ومن المقرر أن يتم تجربة 5  لاعبين بشكل خاص وهم ، الثنائي العائد من الإصابة سعد سمير ومحمد محمود وكذلك شريف إكرامي وعلى لطفي الحارسان اللذان لم يحظيا بفرصة المشاركة في أي مباراة مع الفريق تحت قيادة فايلر كما سيتم منح الفرصة لصالح جمعة الذي غاب عن لمشاركة مع فايلر لأسباب فنية.


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