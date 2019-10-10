إنتر ميلان يقرر تمديد عقد حارس مرماه

قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي، تمديد عقد حارس مرمى الفريق، السلوفيني سمير هاندانوفيتش.





وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن الإنتر يعمل في الوقت الراهن على تمديد عقد هاندانوفيتش.





ومن المتوقع أن يوقع هاندانوفيتش على عقد مع الإنتر حتى يونيو 2022.





وتولى هاندانوفيتش شارة قيادة النيراتزوري بعد الأزمة التي وقعت بين الإدارة واللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي انتقل لباريس سان جيرمان معارًا.





وبالرغم من تقدم هاندانوفيتش في العمر (35 عامًا)، لكن المدرب أنطونيو كونتي لا يسعى لاستبداله.



