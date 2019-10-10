القبض على ممثل شهير في الإمارات بتهمة حيازة المخدرات
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:45 ص
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ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الممثل السوري إلياس شديد، بتهمة حيازة مواد مخدرة.
وتجرى الأن تحقيقات مع شديد بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في إمارة دبي.
"دونجوان الدراما السورية"
واستغل المتهم مشاركته في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه كممثل، وأطلق على نفسه لقب "دونجوان الدراما السورية".
جهات نقابية تنفي صلهتها بشديد
على ذات الصعيد، نفت أكثر من جهة نقابية وإنتاجية في الوسط الفني السوري معرفتها بالمدعو شديد، مؤكدة أن لا صفة فنية له.
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