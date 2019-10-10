نصف مليار يورو.. جوارديولا يعلن سعر اللاعب الأغلي في مانشستر

كشف مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا أن اللاعب الوحيد الذي لن يتم بيعه هو فيل فودين حتى إذا كان المقابل 500 مليون يورو.





وإنضم فيل فودين إلي صفوف مانشستر سيتي للشباب قبل وصوله إلى الفريق الأول تحت قيادة جوارديولا حيث شارك في 40 مباراة، وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.





وتألق فودين مع السكاي بلو، جاذباً اهتمام الأندية الأخرى وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى تجديد عقده حتى عام 2024.





وقال جوارديولا أن فيل فودين هو مستقبل مانشستر سيتي خاصة عندما يرحل ديفيد سيلفا في الصيف المقبل.





وأكد جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "لم نمنح فودين عقدًا جديدًا عن طريق الصدفة".





وتابع بيب : "إنه اللاعب الوحيد الذي لا يمكن بيعه تحت أي ظرف من الظروف، أكرر اللاعب الوحيد، ليس حتى مقابل 500 مليون يورو".





وأنهي مدرب السيتي: "فيل لن يذهب إلى أي مكان آخر، فيل هو مانشستر سيتي، لن نتعاقد مع أي شخص آخر لهذا المركز، عندما يرحل ديفيد سيلفا نعرف بالضبط من سيكون ساحرنا الجديد".



