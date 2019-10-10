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وزير التعليم للأهالي: "ثقوا فينا عايزين أولادكم يروحوا الجامعة يحققوا أحلامكم" (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يكن لديهم قواعد بيانات للمعلمين، ولا المدارس ولا الإداريين، ولكن حاليا الوزارة لديها كافة هذه البيانات، معقبا: "إحنا دلوقتي بنبقى شايفين كل مدرسة وعارفين كل حصة ومين اللي في الحصة ودي معجزة في حد ذاتها".

وأضاف "شوقي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه رامي رضوان: "أصبحنا عارفين كل حاجة عن المدرسين والإداريين والطلبة"، مشددًا على أن هذا مهم جدا لإدارة منظومة بهذا العدد الكبير بدون بيانات، مشيرا إلى أن صناعة القرار تحتاج إلى بيانات لمعرفة مناطق الكثافة والمناطق الأولى بإنفاق المال فيها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بنت محتوى إلكترني "هايل" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وهو متاح على منصة "تعلم"، وهي مكتبة كبيرة جدا بالعربي والإنجليزي والفرنسي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في 2500 مدرسة، وكل هذا تم في 6 أشهر، وهذه ملحمة مصرية اشتغلت فيها كل مؤسسات الدولة، وهذا البناء، والكوادر التي تم تطويرها كل هذا سوف يخدم البلد سنوات كثيرة قادمة.

وأشار إلى أن الوزارة امتحنت العام الماضي 650 ألف طالب إلكترونيا، ولكن هذا العام سوف تمتحن مليون و200 ألف طالب، أي ضعف عدد السنة الماضية.

ووجه رسالة للأهالي قال فيها: "ثقوا فينا إحنا عايزين أولادكم يروحوا الجامعة يحققوا أحلامكم"، ولكن النظام القديم الذي يعتمد على الدرجات بأي ثمن أصبح من الصعب على الدولة تحمله.

وشدد على أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تعليم الطالب اتخاذ القرار، والقيادة، ومهارات أخرى لكي يتعلم الطالب لكي يعمل ويعيش، وليس فقط "الوظيفة الميري" بل يقود حياة ناجحة ويكون سعيد، ويحترم الأخر، ويصنع قرار.

وأكد على أن حقوق الملكية الفكرية للمناهج الجديدة أصبحت ملك مصر، وهذا لم يكن موجودًا من قبل.
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