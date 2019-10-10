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مواقع إسبانية تنشر تصريحات كاذبة لميسي بشأن إبنه ماثيو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
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مواقع إسبانية تنشر تصريحات كاذبة لميسي بشأن إبنه ماثيو
ميسي
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حسام مجدي
 
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قامت بعض المواقع الإسبانية بتزوير تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

كشف تزوير بعض المواقع لتصريحات ميسي
وكان ميسي قد أجرى مقابلة صباح أمس الأربعاء مع محطة "راك 1" الإذاعية وتحدث خلال هذه المقابلة عن العديد من القضايا والموضوعات من ضمنهم حديثه عن ابنه ماثيو.

وكشف الفيديو الخاص بالمقابلة أن ميسي ذكر فقط ‏انه يفقد السيطرة على ماثيو احيانا وأن من يجلس معه 5 دقائق يعرف ان هذا الطفل "شقي"، وليس من السهل التعامل معه.

التصريحات الكاذبة التي انتشرت
وكانت بعض المواقع الإسبانية قد نقلت تصريحات ميسي عن ماثيو أنه قال: "عندما يسيء ماثيو التصرف، أجعله يقف في الزاوية، ولكنه يركض اتجاهي ويصرخ :"الركنية ستنفذ بسرعة أوريجي".

وكانت بعض المواقع قد نشرت تصريحات كاذبة لميسي حيث لم يذكر اللاعب أي شئ يخص ركنية ليفربول مثلما ذكرت بعض المواقع الإسبانية.

مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم
وقد شارك ليونيل ميسي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.
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