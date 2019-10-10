مواقع إسبانية تنشر تصريحات كاذبة لميسي بشأن إبنه ماثيو
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
قامت بعض المواقع الإسبانية بتزوير تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.
كشف تزوير بعض المواقع لتصريحات ميسي
وكان ميسي قد أجرى مقابلة صباح أمس الأربعاء مع محطة "راك 1" الإذاعية وتحدث خلال هذه المقابلة عن العديد من القضايا والموضوعات من ضمنهم حديثه عن ابنه ماثيو.
وكشف الفيديو الخاص بالمقابلة أن ميسي ذكر فقط انه يفقد السيطرة على ماثيو احيانا وأن من يجلس معه 5 دقائق يعرف ان هذا الطفل "شقي"، وليس من السهل التعامل معه.
التصريحات الكاذبة التي انتشرت
وكانت بعض المواقع الإسبانية قد نقلت تصريحات ميسي عن ماثيو أنه قال: "عندما يسيء ماثيو التصرف، أجعله يقف في الزاوية، ولكنه يركض اتجاهي ويصرخ :"الركنية ستنفذ بسرعة أوريجي".
وكانت بعض المواقع قد نشرت تصريحات كاذبة لميسي حيث لم يذكر اللاعب أي شئ يخص ركنية ليفربول مثلما ذكرت بعض المواقع الإسبانية.
مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم
وقد شارك ليونيل ميسي في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.
‼️ هذا المقطع الذي تحدث فيه ميسي عن ابنه ماتيو، وانه يفقد السيطرة عليه احيانا، وان من يجلس معه 5 دقائق يعرف ان هذا الطفل "شقي"، وليس من السهل التعامل معه.— @ICN_Video (@icn_video) October 9, 2019
- لم يذكر فيه اي كلمة عن ركنية ليفربول، وكل ما نشر من مواقع آخرى، على اساس انها مواقع كبيرة، فهو كذب. pic.twitter.com/c0DdtOQBJR
Advertisements
- مدرب أوساسونا: سنوقف ميسي بـ"المسدس"
- أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأة كبري عن مباراة ليفربول والبرسا وميسي يبرر حركته المثيرة أمام الجماهير
- في عيد ميلاده الـ32.. حكاية ليونيل ميسي من حواري الأرجنتين إلى أسطورة كاتالونية خالدة
- جوارديولا يفاجئ ميسي بتصريح مثير
- صدمة لجماهير برشلونة بشأن ميسي
- عندما خطط ليونيل ميسي للهروب من برشلونة
- حوار - ميسي يطلق قذائفه العابرة للقارات.. ويتحدث عن الرحيل وصفقة القرن ومشكلة جريزمان وابنه العاق!
- ميسي: ماثيو دائمًا ما يقول لي "الركنية ستنفذ بسرعة أوريجي"!
- أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلق تصريحات نارية ويكشف عن المدرب الجديد وصفقة القرن ومحمدصلاح يحسم مصيره من الانتقال للبرسا