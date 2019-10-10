شقيقه يلمح.. بوجبا لايزال يرغب في الإنتقال لريال مدريد

عاد ماتياس بوجبا شقيق لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا مرة أخرى، للحديث عن رغبتهم في اتمام صفقة الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد لإسباني.





وإرتبط إسم اللاعب الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية بالرحيل عن الشياطين الحمر والانتقال إلى النادي الملكي ولكن تلك الخطوة لم تتم في النهاية.





واعترف بوجبا برغبته في خوض تحدي جديد خلال مسيرته، وهو ما أكد عليه شقيقه ماتياس ووكيل أعماله مينو رايولا.





وأفادت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن اهتمام ريال مدريد بضم بوجبا قد يقل بسبب التألق الذي يُظهره اللاعب الشاب فيديريكو فالفيردي.





ولكن فالفيردي نال إعجاب المدرب زين الدين زيدان حيث دفع به كأساسي في المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري الإسباني.





ومازال ماتياس يرى أن شقيقه بول أفضل من فالفيردي حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية: "بالطبع بوجبا أفضل من فالفيردي، أخي أفضل منه تقنيًا، ولديه رؤية أفضل خلال اللعب".





وانهي تصريحاته : "حتى الآن شقيقي هو الأفضل".



