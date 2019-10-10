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اليوم.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة "غسل الأموال"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
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اليوم.. النطق بالحكم على سعاد الخولي بتهمة غسل الأموال
أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة النطق بالحكم علي سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وريهام عبد الرحيم أخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.


يصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكان المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية فى البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.


وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.
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المزيد عن: مصر للطيران محافظة الاسكندرية مباحث الأموال العامة غسيل أموال غسل اموال سعاد الخولي
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