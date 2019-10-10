مدرس بدرجة ذئب بشري.. الحكم فى أفظع قضية اغتصاب بمصر اليوم

يصدر الحكم برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران، وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم.



وأسندت النيابة للمتهم "إمام. ر"، 55 عاما، مدرس، تهمة هتك عرض المجنى عليها الطالبة "ش. م" بأن أوهمها بإعجابه بها مستغلا حداثة سنها، واتجه مخططه الشيطانى الذى وضعه إرضاء لشهوته إلى الإيقاع بفريسته، واتخذ من إغوائها وسيلة لتحقيق غايته، ونفذ مخططه الشيطانى بهتك عرضها تحت التهديد، فحسر ملابسها عنها وأولج قضيبه بدبرها وأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات.







تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النطق بالحكم على "مدرس" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر.