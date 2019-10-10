ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرس بدرجة ذئب بشري.. الحكم فى أفظع قضية اغتصاب بمصر اليوم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:13 ص
Advertisements
مدرس بدرجة ذئب بشري.. الحكم فى أفظع قضية اغتصاب بمصر اليوم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النطق بالحكم على "مدرس" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران، وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم "إمام. ر"، 55 عاما، مدرس، تهمة هتك عرض المجنى عليها الطالبة "ش. م" بأن أوهمها بإعجابه بها مستغلا حداثة سنها، واتجه مخططه الشيطانى الذى وضعه إرضاء لشهوته إلى الإيقاع بفريسته، واتخذ من إغوائها وسيلة لتحقيق غايته، ونفذ مخططه الشيطانى بهتك عرضها تحت التهديد، فحسر ملابسها عنها وأولج قضيبه بدبرها وأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدرس يغتصب طالبة ذئب بشري اغتصاب طالبة اغتصاب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status