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مرتضي منصور مهاجماً الكاف :"هو الزمالك جوز أمك"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
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مرتضي منصور مهاجماً الكاف :هو الزمالك جوز أمك
مرتضي منصور
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السيد علي
 
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علق رئيس نادي الزمالك، علي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإعادة مباراة الإياب الفريق الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالي، بدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصرح رئيس الزمالك، في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم": "جابوا للأهلي فرق ضعيفة والزمالك فرق قوية في دوري الأبطال، دي مش قرعة".

وأوضح رئيس الزمالك: "بقول للاتحاد الأفريقي في ايه ؟ الزمالك جوز أمك ؟ محمد شوقي وأحمد حسن طالعين يقولوا احنا بنفتخر بالأهلي، مفيش حازم إمام ؟ مفيش أيمن يونس ؟ هو الاتحاد اتأمم يا فاطمة ؟ الكوادر المصرية في صفيحة الزبالة ،احترموا نفسكم وانتوا بتعملوا القرعة، الزمالك ميقلش عن الأهلي".

وأكمل مرتضي : "لو الاتحاد الأفريقي عايزين يسيب المقر امشوا، انتوا بتعملوا فتنة في البلد".

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، قررت الثلاثاء الماضي، إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغالي، في القاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، بعد أن رفض الجانب السنغالي خوض المباراة لتغيير موعدها والملعب المحدد دون علمه.

ومن المقرر أن يحدد الزمالك ملعب المباراة بحد أقصى يوم 12 أكتوبر، على أن يتحمل "كاف" نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية. 

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