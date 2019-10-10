باريس سان جيرمان لن يبيع نيمار إلا في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن شرط إدارة نادي باريس سان جيرمان للموافقة على بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.

شرط باربس سان جيرمان للموافقة على بيع نيمار

وأكد برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن الخليفي لن يبيع نيمار إلا عندما يسترد مع إستثمره في اللاعب.





رحيل نيمار عن برشلونة

وكان نيماى قد رحل عن صفوف نادي برشلونة منذ فترة طويله لينضم إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ ضخم كأغلى لاعب في العالم لذلك يرغب الخليفي في استرداد ما استثمره فيه.





الأندية التي ترغب في التعاقد مع نيمار

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة.





وقد شارك نيمار دا سيلفا في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف ولم يصنع أي أهداف.