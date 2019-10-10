ملايين المشاهدات لإعلان الهضبة الجديد مع محمد صلاح في وقت قياسي





اقترب إعلان الهضبة عمرو دياب مع النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لصالح إحدى شركات

الاتصالات من تحقيق 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه بيوتيوب في أقل من 24 ساعة.





وعبر الكثيريون من جمهور النجمين عن سعادتهم الشديدة بظهورهما معًا في عمل مشترك.









انفراد "الفجر الفني"





وكان "الفجر الفني" انفرد منذ عدة أشهر بخبر تعاون جديد يجمع الهضبة عمرو دياب، باللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك علي هامش دعايا إعلان جديد لصالح إحدي شركات الاتصالات.

وبالفعل بدأت الشركة في الترويج عن الإعلان بتعليق "بانرات" علي الكباري وشوارع القاهرة، استعدادا لعرضه عبر جميع القنوات الفضائية.



وكان عمرو دياب، قد غادر منذ أشهر إلى لندن لتصوير الإعلان لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي.



وظهر عمرو دياب، ومحمد صلاح، في الإعلان معًا للترويج للشركة.



وقام دياب، بتصوير بعض مشاهده من الإعلان في مصر وأخرى مع صلاح تم تصويرها في إنجلترا.





حفلات عمرو دياب

على صعيد أخر يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم خاص وذلك علي هامش مرور 25 عام علي افتتاح أول فرعين لسلسلة مطاعم شهيرة بمصر، وذلك يوم 1 نوفمبر بقاعة "المنارة" في التجمع الخامس.



ويقدم الهضبة، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة خلال ساعتين وسط جميع الحاضرين.



وأحيا الفنان عمرو دياب، مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في الأردن، حيث قدم بالحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.



وكانت وسائل الإعلام الاردنية قد أكدت أن نسبة النزلاء بالفنادق في خليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥‰ خلال الأيام الماضية تزامنا مع الحفل.



هاشتاج عمرو دياب



وتصدر هاشتاج يحمل اسم الفنان عمرو دياب ضمن تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد تألقه في حفل العقبة بالأردن.



ونشر الهضبة عمرو دياب، مؤخرا مجموعة جديدة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لحفل منتجع الجونة بمدينة الغردقة علي ساحل البحر الأحمر.



وقدم عمرو دياب خلال مدة الحفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة مجموعة كبيرة من أبرز الأغاني التي شهدت تفاعل وصيحات جميع الحاضرين، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم منهم أمينة خليل، غادل عادل، شيرين رضا، دينا الشربيني، تامر حبيب، تارا عماد، هند صبري، إيمان العاصي.