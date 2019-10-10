"الحلو مايكملش".. أشهر أزمات محمود كهربا بعد اقترابه من الأهلي (تقرير)

اقترب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق والمحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي علي أعتاب الانتقال للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه لا يريد استكمال رحلته الاحترافية بالبرتغال.







ونجح مسئولو النادي الأهلي في الوصول إلي اتفاق نهائي مع محمود كهربا والذي يتواجد في مصر حاليًا على الانضمام لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف، وحصل اللاعب على مقدم تعاقده مع الأهلي ووقع علي عقود انتقاله للنادي ويتبقي الإعلان الرسمي علن الصفقة.





ويعد محمود كهربا صفقة مميزة وإضافة قوية للنادي الأهلي نظرًا لما يمتلكه من موهبة كروية مميزة وقدرات فنية وتهديفية رائعة، ولكن تخشي الجماهير الحمراء إثارة اللاعب الأزمات داخل النادي الأهلي، حيث يعد واحد من اللاعبين "المشاغبين" بالملاعب المصرية، اعتاد إثارة المشاكل خلال مسيرته الكروية، وخاصة خلال الفترة التي قضاها مع الزمالك، حيث دخل في عدة صدامات مع إدارة النادي والجمهور خلال المواسم الماضية وقبل رحيله للدوري البرتغالي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أزمات ومشاكل "المشاغب" محمود كهربا خلال مشواره الكروي:-



- صدام مع محمد حلمي في "القمة":



من أبرز أزمات محمود كهربا خلال فترة تواجده مع الزمالك كانت خلال لقاء القمة عام 2016 بين الأهلي والزمالك، حيث دخل في صدام قوي مع مدربه محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض وقتها، اعتراضًا علي استبداله خلال اللقاء ونزول مصطفي محمد بدلًا منه.









- ماكليش يتجاهله ويرفض مصافحته:



غضب محمود كهربا من مدربه الاسكتلندي ماكليش المدير الفني السابق للزمالك، وذلك بعدما استبداله أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز عام 2016، وعند خروجه من الملعب حاول مصافحة المدرب لكن الأخير تجاهله ورفض مصافحته ودفعه للخارج مما زاد غضب اللاعب لكنه لم يحدث أزمة خلال اللقاء.





- البصق على جمهور الزمالك:



من الأزمات التي لا تنسي لـ"كهربا" قيامه بالبصق على جمهور الزمالك خلال مباراة الفريق أمام بترو أتليتكو بالكونفيدرالية، وذلك بعدما وجهت الجماهير السباب والشتائم له أثناء خروجه من الملعب مما جعله لا يتمالك أعصابه وبصق عليهم، لتطالب الجماهير بضرورة رحيله عن النادي، وتم إيقاف اللاعب وتغريمه 300 ألف جنيه.









- الاعتداء على مشجع سعودي:



دخل "كهربا" في أزمة عنيفة خلال احترافه ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي، حيث قام النجم المصري ، بالاعتداء على أحد المشجعين السعوديين في مطار الملك خالد بالرياض وقام بركل هاتف المشجع بقدمه، وذلك بعد مباراة فريقه ضد النصر في تصرف غريب آثار استياء الجميع.





- "خناقة" مع إداري الاتفاق:



من أزمات "كهربا" بالسعودية قيامه بالاعتداء بالضرب على "البريك" إداري الاتفاق خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ختام دور المجموعات ضمن بطولة تبوك الودية، التي انتهت بخسارة الاتحاد 3-0، حيث نقلت كاميرات التلفزيون لقطة اعتداء نجم منتخب مصر على إداري الاتفاق، وحاول زملاؤه تهدئته، لكنه أصر على مواصلة المشاجرة مع إداري الفريق المنافس.





- مشادة عنيفة مع مرتضي منصور:



دخل "كهربا" في مشادة كلامية عنيفة مع مرتضي منصور رئيس الزمالك خلال اجتماع الأخير مع اللاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلي في مارس الماضي.





وكان مرتضي منصور قد عقد اجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي، وخلال حديثه حذر اللاعبين من عدم التركيز، وعدم حضور الأفراح مثل "كهربا" والذي كان قد ظهر في حفل زفاف ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي السابق والتي تجمعه خلافات مع "مرتضي".





وانفعل "كهربا" ودخل في مشادة كلامية ضد رئيس الزمالك والذي انسحب مسرعًا وتوجه إلي مكتبه، وتدخل أيمن حافظ وبعض أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتهدئته، وانتهي الأمر بعد اعتذار اللاعب لمرتضي منصور.





- أزمة تجديد عقده مع الزمالك:



لا يمكن أن نغفل في أزمات محمود كهربا، مشكلته الكبري مع إدارة نادي الزمالك بسبب تعديل عقده، حيث طلب اللاعب ضرورة تقديره ماليًا ومساواته بلاعبي الفئة الأولي بالنادي، وذلك دفعه للدخول في عدة صدامات مع رئيس النادي مرتضي منصور.









- الهروب إلي البرتغال:



محمود عبد المنعم "كهربا" رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ ودون علم إدارة النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا في 25 يوليو الماضي، وترددت أنباء عن تواجده في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية للانضمام إليه، قبل أن يعلن اللاعب انضمامه لصفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، مما دفع إدارة القلعة البيضاء لتقديم شكوى رسمية ضده لمنعه من المشاركة مع الفريق البرتغالي، لكنه نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة وشارك مع الفريق بشكل طبيعي.



