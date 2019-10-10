رئيس الزمالك متحدياً الأهلي: إظهروا عقد كهربا

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب الاخبار التي تداولتها المواقع اليوم التي تفيد بإنضمام محمود عبد المنعم كهرباء، متحدياً مجلس الخطيب في إظهار عقد كهربا.





وعبر تصريحات لبرنامج الزمالك الرسمي قال مرتضى منصور :"إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا".؟





ورحل كهربا عن الزمالك في الصيف الماضي عقب انتهاء تعاقده وفقاً لما ذكره اللاعب، لكن إدارة الأبيض أكدت أن هناك عقداً أخر ما زال سارياً لتتهم اللاعب بالهروب.





وأوضح المستشار مرتضى منصور :"هل سيتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب محمود كهربا بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سبباً في غضبنا منه في نادي الزمالك".





وأكمل رئيس الزمالك :"هذا هو كهربا الذي بصق على جماهير الزمالك، وهو أيضاً الذي اشتبك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب".





وواصل منصور :"أتحدى أن يُظهر النادي الأهلي عقد محمود كهربا، أؤكد أن اللاعب لم يوقع كما يتردد".





وإختتم المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك تصريحاتة :"مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل نادي الزمالك وتشتيته بعد انتهاء أزمة جينيراسيون وصدور قرار إعادة المباراة".



