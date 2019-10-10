شاهد.. الفيديو سبب الهجوم على فيفي عبده بعد وصلة رقصة لها على "إنستجرام"
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
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تعرضت الفنانة فيفي عبده، لهجوم شديد بعد نشرها مقطع فيديو، جديد لها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي ترقص.
وعلق البعض ساخرًا: "ده انتي رايقه أوي!"، فيما هاجمها أخرون بألفاظ خارجة.
فيفي عبده تحتفل بذكري أكتوبر
ومؤخرًا احتفلت فيفي عبده بذكري حرب السادس من أكتوبر، من خلال نشر صوره عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت: "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبه انتصارات أكتوبر ويارب يحفظ مصر وأرضاه وشعبها العظيم.
برنامج مقالب فيفي
وعلى صعيد أخر علم "الفجر الفني" أن برنامج مقالب فيفي عبده والذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، تم تصوير حلقاته كاملة والمقلب عبارة عن غرفة واحدة داخل منزل سيكون بداخلها المقلب ولا يوجد به انتقالات كثيرة.
ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على شاشة "MBC5"، وهو برنامج مقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، ويستضيف عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومنهم حسن الرداد، حمدي الميرغني، سمية الخشاب ،أحمد زاهر ، عصام الحضري وإيهاب توفيق وأحمد بدير بالاضافة لعدد كبير من الفنانين المغاربة.
وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني السابق من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك في البطولة حورية ،سامح الصريطي،أحمد كراره،سناء شافه ومسار الغيطي.
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