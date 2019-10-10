ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. الفيديو سبب الهجوم على فيفي عبده بعد وصلة رقصة لها على "إنستجرام"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
Advertisements
شاهد.. الفيديو سبب الهجوم على فيفي عبده بعد وصلة رقصة لها على إنستجرام
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تعرضت الفنانة فيفي عبده، لهجوم شديد بعد نشرها مقطع فيديو، جديد لها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي ترقص.

وعلق البعض ساخرًا: "ده انتي رايقه أوي!"، فيما هاجمها أخرون بألفاظ خارجة.

فيفي عبده تحتفل بذكري أكتوبر

ومؤخرًا احتفلت  فيفي عبده بذكري حرب السادس من أكتوبر، من خلال نشر صوره عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت: "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبه انتصارات أكتوبر ويارب يحفظ مصر وأرضاه وشعبها العظيم.

برنامج مقالب فيفي

وعلى صعيد أخر علم "الفجر الفني" أن برنامج مقالب فيفي عبده والذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، تم تصوير حلقاته كاملة والمقلب عبارة عن غرفة واحدة داخل منزل سيكون بداخلها المقلب ولا يوجد به انتقالات كثيرة.

ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على شاشة "MBC5"، وهو برنامج مقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، ويستضيف عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومنهم حسن الرداد، حمدي الميرغني، سمية الخشاب ،أحمد زاهر ، عصام الحضري وإيهاب توفيق وأحمد بدير بالاضافة لعدد كبير من الفنانين المغاربة.

وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني السابق من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك في البطولة حورية ،سامح الصريطي،أحمد كراره،سناء شافه ومسار الغيطي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status