ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. رئيس الزمالك يكشف التعديلات الجديدة على جهاز ميتشو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
Advertisements
عاجل.. رئيس الزمالك يكشف التعديلات الجديدة على جهاز ميتشو
مرتضى منصور
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة المستحقات المتأخرة ضد القلعة البيضاء لصالح الثنائي كريم الحسن وعبدالله سيسيه لاعبوا الفريق السابقين.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم بأن مجلس الإدارة قام بتحويل جميع المستحقات المتأخرة لأي لاعب اجنبي سابق للفريق، مؤكدًا على عدم وجود اي مديونيات ضد الزمالك لأي لاعب اجنبي او مصري سابق وان كل ما اشيع عن وجود شكاوى او مستحقات متأخرة ضد النادي غير صحيحة بالمرة.

ونشر برنامج الزمالك اليوم صور التحويلات البنكية الخاصة بمستحقات الثنائي كريم الحسن وعبدالله سيسيه، ليؤكد على عدم وجود أي مستحقات متأخرة على الزمالك.

وهاجم رئيس نادي الزمالك الثنائي احمد حسن ومحمد شوقي بعد تواجدهم في حفل قرعة البطولات الإفريقية للأندية، حيث تسائل على عدم وجود أي رمز يمثل نادي الزمالك في القرعة.

وأعلن منصور انضمام عصام مرعي ضمن الجهاز المعاون للصربي ميتشو بعد الاتفاق مع المدير الفني على ضم عنصر جديد للجهاز الفني لفريق الزمالك، وتم الاتفاق على رحيل أيمن عبدالعزيز وفقاً لرغبته.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مرتضى منصور الزمالك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status