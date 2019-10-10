عاجل.. رئيس الزمالك يكشف التعديلات الجديدة على جهاز ميتشو

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم بأن مجلس الإدارة قام بتحويل جميع المستحقات المتأخرة لأي لاعب اجنبي سابق للفريق، مؤكدًا على عدم وجود اي مديونيات ضد الزمالك لأي لاعب اجنبي او مصري سابق وان كل ما اشيع عن وجود شكاوى او مستحقات متأخرة ضد النادي غير صحيحة بالمرة.