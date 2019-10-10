عاجل.. رئيس الزمالك يكشف التعديلات الجديدة على جهاز ميتشو
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
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رامي بشاي
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة المستحقات المتأخرة ضد القلعة البيضاء لصالح الثنائي كريم الحسن وعبدالله سيسيه لاعبوا الفريق السابقين.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم بأن مجلس الإدارة قام بتحويل جميع المستحقات المتأخرة لأي لاعب اجنبي سابق للفريق، مؤكدًا على عدم وجود اي مديونيات ضد الزمالك لأي لاعب اجنبي او مصري سابق وان كل ما اشيع عن وجود شكاوى او مستحقات متأخرة ضد النادي غير صحيحة بالمرة.
ونشر برنامج الزمالك اليوم صور التحويلات البنكية الخاصة بمستحقات الثنائي كريم الحسن وعبدالله سيسيه، ليؤكد على عدم وجود أي مستحقات متأخرة على الزمالك.
وهاجم رئيس نادي الزمالك الثنائي احمد حسن ومحمد شوقي بعد تواجدهم في حفل قرعة البطولات الإفريقية للأندية، حيث تسائل على عدم وجود أي رمز يمثل نادي الزمالك في القرعة.
وأعلن منصور انضمام عصام مرعي ضمن الجهاز المعاون للصربي ميتشو بعد الاتفاق مع المدير الفني على ضم عنصر جديد للجهاز الفني لفريق الزمالك، وتم الاتفاق على رحيل أيمن عبدالعزيز وفقاً لرغبته.
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