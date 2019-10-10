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مرتضي منصور مهاجماً صلاح :"إحنا اللي عملناك بني آدم"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:34 ص
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مرتضي منصور مهاجماً صلاح :إحنا اللي عملناك بني آدم
صلاح
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السيد علي
 
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شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور هجوماً لاذعاً علي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد تصرفات الأخير، وصوره المنتشر في الفترة الأخيرة مع باسم يوسف. 

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن محمد صلاح هو عبارة عن لاعب منفوخ نسي نفسه، ونسي من كان السبب في شهرته، متابعا: "إحنا اللي عملناك يا صلاح، الشعب المصري اللي عملك". 

وأكمل رئيس القلعة البيضاء: "رايح تتصور مع باسم يوسف ليه، ما تولع انت ولفيربول، مصر هي اللي اديتك الشعبية اللي انت فيها، إحنا اللي عملناك بني آدم، ولا نسيت نفسك". 

وإستطرد منصور، تصرفات محمد صلاح الأخيرة غير صحيحة على الإطلاق، والجميع غاضب منه خاصة بعد حذف لقب مصر من تعريفه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي في "تويتر"، و"انستجرام"، وهو ما أثار ضجة كبيرة ضده، ما بين مؤيد ومعارض حول هذا التصرف. 

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للاعب محمد صلاح مع الإعلامي باسم يوسف، والتي أحدثت ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض لتصرفات اللاعب. 

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