نيمار مادحاً ميسي: لاعب مختلف

مدح الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.





وأشاد "نيمار" من خلال تصريحات نقلتها عنه صحيفة "سبورت" الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة الإسباني: ميسي هو بطل الرواية في برشلونة، ودائمًا يفعل كل ما ُيطلب منه هناك.





وواصل الدولي البرازيلي، حديثه قائلًا: ميسي لاعب مختلف، ومن الطبيعي عندما يصل لاعب إلى مستوى فني عالي ومميز كالذي وصل له ميسي فمن الطبيعي أن يتلقى معاملة خاصة ومميزة وهو أمر أراه طبيعيًا للغاية.





وأوضح "نيمار": بالفعل كنت أرغب في الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان في وقت سابق، ولكنني سعيد الآن بالتواجد مع الفريق، وأشعر براحة كبيرة هنا، وسأبذل المزيد من الجهد مع الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل حصد المزيد من الألقاب معهم، والجميع يعلم جيدًا ما حدث خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية معي.





الجدير بالذكر أن نيمار شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي حتى الآن في 5 مباريات ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف مع العملاق الباريسي.



