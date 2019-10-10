تعرف علي مواعيد مواجهات الزمالك في حالة الصعود لدور الـ16 من أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020.





وبات علي الزمالك الصعود فقط من أجل الإلتحاق بمجموعته بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال، حينما يواجه جينيراسيون السنغالي لتحديد المتأهل للمجموعة الأولى من البطولة.





ويتواجد الفائز من الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

وينشر الفجر الرياضي مواعيد موجهاا الفائز من الزمالك وجينيراسيون فيما يلي:





مازيمبي × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)

29 أو 30 نوفمبر 2019





(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × أول أغسطس

6 أو 7 ديسمبر 2019





زيسكو × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)

27 أو 28 ديسمبر 2019





(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × زيسكو

14 أو 15 فبراير 2020





(الفائز من الزمالك وجينيراسيون) × مازيمبي

21 أو 22 فبراير 2020





أول أغسطس × (الفائز من الزمالك وجينيراسيون)

6 أو 7 مارس 2020



