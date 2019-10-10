ننشر علي مواعيد مواجهات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أمس الأربعاء في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، النادي الأهلي في المجموعة الثانية.





وجاءت مواعيد المباريات الخاصة بالمارد الاحمر كالتالي:





الجولة الأولي: النجم الساحلي والأهلي، 30،29 نوفمبر.





الجولة الثانية: الأهلي والهلال 7،6 ديسمبر.





الجولة الثالثة: الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي 27 ،28 ديسمبر.





الجولة الرابعة: بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي 14 ،15 فبراير.





الجولة الخامسة: الأهلي والنجم 21، 22 فبراير.





الجولة السادسة: الهلال والأهلي 6،7 مارس.





وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولي: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت - زيسكو يونايتد الزامبي.





المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي.





المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز - بيترو أتلتيكو - الوداد البيضاوي المغربي.





المجموعة الرابعة: الرجاء - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.



