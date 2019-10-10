"الديهي" يعرض فيديو لأول مرة لعناصر "داعش": "أردوغان" يريد تحريرهم



وأضاف "الديهي"، في برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن هذا الفيديو لم يعرض في أي برنامج آخر، لافتا إلى أن القوات التركية التي هاجمت شمال شرق سوريا، وهي المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، هدفها تحرير عناصر "داعش" من السجون.



وتابع: قوات الأكراد قبضت على 10 آلاف إرهابي داعشي، وتم وضعهم في السجون، واليوم تذهب تركيا إلى محاربة الأكراد وفك أسر عناصر "داعش" لكي تعيدهم إلى المشهد من جديد، ويتم حاليا عملية إحياء جديدة لتنظيم داعش.



ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدواعش المقبوض عليهم في حمايتك و"أوعى تلعب بيهم"، ولكن أردوغان يرغب في تحريرهم لكي يبتز بهم العالم، وخاصة أوروبا، أو يأتوا إلى سيناء، معقبا: "لكن إحنا مبنخافش، وإن شاء الله نحن لهم بالمرصاد"، ولكن يجب أن نحذر أن أردوغان سوف يبتز العالم بـ10 آلاف إرهابي، وهو حامي حمى الدواعش، وسوف يبدأ في الإفراج عنهم.



الجدير بالذكر أن الرئيس التركي أعلن في وقت سابق، أن القوات التركية بدأت في هجوم على شمال شرق سوريا للتخلص من الأكراد الموجودين بها.

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو يرصد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، المقبوض عليهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي يغلب عليها الأكراد، لافتا إلى أن "رجالة الأكراد" قبضوا عليهم وألقوا بهم في السجون.