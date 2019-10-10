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اليوم.. أمير عيد يحي حفل تسليم درع الدوري للأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
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اليوم.. أمير عيد يحي حفل تسليم درع الدوري للأهلي
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السيد علي
 
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إختارت شركو برزنتيشن سبورت الفنان الشاب أمير عيد، مغني فريق كايروكي، لإحياء حفل تسلم الأهلي لدرع الدوري العام، والمقرر اقامته مساء اليوم الخميس في احتفالية كبري بأحد الفنادق الشهيرة.

ووعدت شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام، عقب مجهود شاق، خاصة وان الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

وتشهد احتفالية تسلم الاهلي درع الدوري عددآ من الفقرات المبهرة في حضور نجوم الفريق واعضاء الجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويحضر مجلس ادارة النادي الأهلي الاحتفالية وكذلك لاعبي الفريق الأحمر وأسرهم بالإضافة للاعبي الأهلي المعاريين والراحلين، والذين تواجدوا في قائمة الفريق بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في لقاء القمة، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، يوم 19 أكتوبر الجاري.

فيما أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء، في القاهرة، عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية.

وضمت مجموعة الأهلي كلًا من: 

النجم الساحلي التونسي، بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، الهلال السوداني.

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