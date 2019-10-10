اليوم.. أمير عيد يحي حفل تسليم درع الدوري للأهلي

إختارت شركو برزنتيشن سبورت الفنان الشاب أمير عيد، مغني فريق كايروكي، لإحياء حفل تسلم الأهلي لدرع الدوري العام، والمقرر اقامته مساء اليوم الخميس في احتفالية كبري بأحد الفنادق الشهيرة.





ووعدت شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام، عقب مجهود شاق، خاصة وان الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.





وتشهد احتفالية تسلم الاهلي درع الدوري عددآ من الفقرات المبهرة في حضور نجوم الفريق واعضاء الجهاز الفني ومجلس الإدارة.



