رئيس الزمالك يجتمع بـ"ميتشو": صنع تحليل كامل لمجموعتنا بأبطال إفريقيا

إجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول.





وأعلن منصور عبر في تصريحات مصورة عقب الجلسة: "استطلعنا رأي ميتشو في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والفرق الذي سنواجهها".





وقال مرتضي : "ميتشو مدرب محترم وجيد جدًا، هذا العبقري الذي فاز على بيراميد بثلايثة ومباراة الأهلي لها ظروفها".





وإستطرد رئيس الزمالك: "ميتشو صنع تحليل كامل لكل الفرق التي سنواجهها في دوري أبطال إفريقيا بسبب خبراته الإفريقية".





وأنهي المستشار مرتضي منصور تصريحاتة: "أتمنى من الفريق السنغالي، أن لا ينسحب، ونطلب من الأمن أن نلعب في استاد القاهرة وبحضور الجماهير".



