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رئيس الزمالك يجتمع بـ"ميتشو": صنع تحليل كامل لمجموعتنا بأبطال إفريقيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:02 ص
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رئيس الزمالك يجتمع بـميتشو: صنع تحليل كامل لمجموعتنا بأبطال إفريقيا
ميتشو ومرتضي
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السيد علي
 
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إجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وأعلن منصور عبر في تصريحات مصورة عقب الجلسة: "استطلعنا  رأي ميتشو في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والفرق الذي سنواجهها".

وقال مرتضي : "ميتشو مدرب محترم وجيد جدًا، هذا العبقري الذي فاز على بيراميد بثلايثة ومباراة الأهلي لها ظروفها".

وإستطرد رئيس الزمالك: "ميتشو صنع تحليل كامل لكل الفرق التي سنواجهها  في دوري أبطال إفريقيا بسبب خبراته الإفريقية".

وأنهي المستشار مرتضي منصور تصريحاتة: "أتمنى من الفريق السنغالي، أن لا ينسحب، ونطلب من الأمن أن نلعب في استاد القاهرة وبحضور الجماهير".

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