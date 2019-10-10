استشاري علاقات أسرية يحذر الأمهات من مرحلة "إدمان" الطفل (فيديو)





قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن الأم لكي تتخلص من "شقاوة" طفلها تعطيه الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي (التابلت)، لكي يلهو ويلعب به، ولكن فيما بعد يعتاد الطفل عليه، ويلعب به بالساعات ويدخل في مرحلة الإدمان.





وأضاف "هاني"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن هناك دراسات أثبتت أن استخدام الأطفال للتطبيقات ما يزيد عن 7 ساعات يسبب الاكتئاب المرضي، ويصبح عنيدًا، وعنيفًا بدرجة أكبر، لأن الاستخدام الطويل للتكنولوجيا يؤدي إلى حالة من الانعزال، والكسل، والخمول، وغير قادر على المذاكرة.





وتابع استشاري الصحة النفسية، أن الجزء الأخطر هو استخدام هذه التطبيقات في الحياة العملية، العادية، مثل أن يكون الزوج متواجدا مع زوجته في المنزل، ويبعث لها برسالة صوتية بدلا من أن يذهب ويتحدث معها.





وشدد على أن الاستخدام الأخطر لوسائل التواصل الاجتماعي يكون في نشر الشائعات بالمجتمع، وهذا ما نعيشه الآن من "حرب باردة"، في نشر الشائعات لهدم الرأي العام، وللأسف المواطن البسيط يصدق هذه الأخبار ويعيد نشرها مرة أخرى، وبالتالي يصبح الإنجاز الجيد مشوهًا.





وأكد التكنولوجيا أصبحت تقتل علاقتنا مع الآخرين، وتشوهها، وفي الفترة الأخيرة أصبحت مثل "السم" في العلاقات، وهناك "بيوت اتخربت"، وفقدنا السيطرة على الأطفال، وهناك بلدان تُهدم بسببها، وللأسف تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواقع للفشل الاجتماعي، لأننا نستخدم الجانب السلبي لها.



