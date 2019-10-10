شاهد.. لحظة تعثر لبلبة في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي (فيديو)
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:47 ص
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تعرضت الفنانة لبلبة لموقف محرج، بعد تعثرها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية في دورته الـ35، الذي أقيم على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.
كادت لبلبة تسقط على الأرض بسبب ذيل فستانها الطويل، إذ مرت بلحظات صعبة خلال خروجها من المسرح.
تدافع الجمهور حول لبلبة
وتدافع الجمهور لالتقاط الصور مع الفنانة التي لم تمنعهم من الالتفاف حولها والتقاط صور تذكارية معها، لكنها ظلت تردد: "خرجوني من هنا مشوني".
الدورو الـ35 للمهرجان
يُذكر أن المهرجان يتضمن في دورته الحالية 5 مسابقات هي: "الأفلام الروائية الطويلة"، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ويتنافس فيها 34 فيلمًا.
ويتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة السيناريو.
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