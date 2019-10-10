الجمعة.. الزمالك راحة من التدريبات

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.





ويستعد الزمالك لمواجهه القمة أمام النادى الأهلى فى الجولة الرابعة من الدورى يوم 19 أكتوبر الحالى على ملعب استاد القاهرة.





ومنح الصربي ميتشو لاعبيه راحة يوم الجمعة قبل العودة لاستئناف التدريبات يوم السبت استعدادا لمواجهه الأهلى.





ويفقد الزمالك جهود كل من خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.



