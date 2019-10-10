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القيعي يرد علي طلب الزمالك بتأجيل القمة:"هندعيلكم حاضر"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
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القيعي يرد علي طلب الزمالك بتأجيل القمة:هندعيلكم حاضر
القيعي
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السيد علي
 
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رد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على طلب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، بضرورة الموافقة على تأجيل مباراة القمة، دعمًا لناديه في أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي.

وكشف القيعي، في مداخلة لبرنامج “اللعيب” الذي يُذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، إنه لا يوجد داعي لتأجيل مباراة القمة، موجهًا حديثه لأحمد مرتضى منصور: ““هندعيلكم حاضر”.

وتطرق القيعي للحديث عن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مبينًا أنه مدرب شاب لم يحقق ما يتناسب مع قدراته إلى الآن، معربًا عن تفائله بما يقدمه الفريق في الوقت الحالي.

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