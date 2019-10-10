الثلاثاء.. لجنة التحقيق والتأديب بنقابة 'الصحفيين' تبدأ عملها
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
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ميسون أبو الحسن - تصوير: عبير أحمد
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أبلغ جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب، وخالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق، المجلس، ببدء انعقاد جلسات التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019، وجلسات التأديب يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019، على أن يتم استدعاء المحالين للتحقيق والتأديب للمثول أمامهما.
وقرر المجلس في اجتماعه، الذي انعقد بمقر جريدة التحرير، وفقًا للمادة (75) من قانون النقابة، إحالة الزميل محسن محمد هاشم محمد، برقم قيد (8408) إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها فى قانون النقابة مع منعه من دخول مقرها إلى حين الفصل في التحقيق.
وقرر المجلس في اجتماعه، الذي انعقد بمقر جريدة التحرير، وفقًا للمادة (75) من قانون النقابة، إحالة الزميل محسن محمد هاشم محمد، برقم قيد (8408) إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها فى قانون النقابة مع منعه من دخول مقرها إلى حين الفصل في التحقيق.
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