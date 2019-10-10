موعد مباراة العراق ضد هونج كونج اليوم 10/10/2019 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب هونج كونج غدا الخميس 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهله إلى بطولة كأس العالم 2020 على ملعب البصرة الدولي.





موعد مباراة العراق وهونج كونج وملعب المباراة



وستلعب مباراة العراق وهونج كونج غدا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية.



كما ستلعب مباراة هونج كونج والعراق في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت العراق.





القنوات الناقله لمباراة العراق وهونج كونج في تصفيات كأس العالم 2020



وستذاع مباراة العراق وهونج كونج غدا على قناة العراقية الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءا.



ويتواجد منتخب العراق ومنتخب هونج كونج في المجموعة الثالثة من مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2020 رفقة كل من منتخب البحرين وإيران وكمبوديا.