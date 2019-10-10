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موعد مباراة العراق ضد هونج كونج اليوم 10/10/2019 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
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موعد مباراة العراق ضد هونج كونج اليوم 10/10/2019 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
منتخب العراق
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محمد علي
 
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منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب هونج كونج غدا الخميس 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهله إلى بطولة كأس العالم 2020 على ملعب البصرة الدولي.


موعد مباراة العراق وهونج كونج وملعب المباراة

وستلعب مباراة العراق وهونج كونج غدا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية.

كما ستلعب مباراة هونج كونج والعراق في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت العراق.


القنوات الناقله لمباراة العراق وهونج كونج في تصفيات كأس العالم 2020

وستذاع مباراة العراق وهونج كونج غدا على قناة العراقية الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءا.

ويتواجد منتخب العراق ومنتخب هونج كونج في المجموعة الثالثة من مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2020 رفقة كل من منتخب البحرين وإيران وكمبوديا.


ترتيب الفريقين في مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم

ويتواجد منتخب العراق في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيده من مباراة واحده خاضها بينما يتواجد منتخب هونج كونج في المركز الخامس برصيد نقطة وحيده أيضا من مباراتين خاضها.
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