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موعد مباراة السعودية وسنغافورة اليوم الخميس 10 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
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موعد مباراة السعودية وسنغافورة اليوم الخميس 10 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة
منتخب السعودية
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أميرة فطيم
 
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يستعد المنتخب السعودي لخوض واحدة من أهم مبارياته أمام منتخب سنغافورة، يوم الخميس، الموافق 10 أكتوبر 2019، على ملعب الملك عبدالله بالقصيم، ضمن منفسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023، وكأس العالم 2022.


واستهل الأخضر مشواره في البطولة بشكل مخيب، عندما سقط فى فخ التعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وبهذه النتيجة يتواجد المنتخب السعودي في المركز الرابع برصيد نقطة.


وعلى الجانب الآخر، يحتل منتخب سنغافورة صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط؛ حيث استهل المنتخب مشواره بالتصفيات بالتعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة هدفين لمثلهم، ثم حقق فوزا ثمينا أمام منتخب فلسطين، بهدفين مقابل هدف.


ويتواجد المنتخب السعودي والمنتخب السنغافوري في المجموعة الرابعة رفقة كلً من المنتخب اليمني ومنتخب فلسطين، ومنتخب أوزباكستان.


موعد مباراة السعودية وسنغافورة والقنوات الناقلة:-

من المقرر أن تقام المباراة، على ملعب الملك عبدالله بالقصيم، يوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، ويذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث المباريات.


الغيابات والتشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة سنغافورا:-

يدخل الأخضر اللقاء مكتمل العناصر بدون غيابات، بل عاد إلى قائمة المنتخب السعودي كلٌا من؛ محمد البريك، سلمان الفرج، عبد الله عطيف وعبد العزيز البيشي، بعد تعافيهم الكامل من الإصابات.


ومن المتوقع أن يدفع هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه عبد الله مادو وعلي آل بليهي وزياد الصحفي وياسر الشهراني.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: عبد الله مادو - علي آل بليهي - زياد الصحفي - ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري - عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: عبد العزيز البيشي - سلمان الفرج - هتان باهبري

خط الهجوم: فراس البريكان


يذكر أن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أعلن عن فتح أبواب ملعب مباراة الأخضر أمام سنغافورة مجانا للجماهير.
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