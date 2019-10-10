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تصريح قوي من سامح شكري عن الاعتداء التركي على سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
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تصريح قوي من سامح شكري عن الاعتداء التركي على سوريا
سامح شكري - أرشيفية
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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن التدخل التركي في سوريا، خرق واضح وسافر لمقررات الشرعية والقانون الدولي.

وطالب شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، النظام التركي مراجعة نفسه خاصة في ظل الإدانات الدولية الواسعة للعدوان على سوريا، موضحًا أن مصر حذرت كثيرا من السلوك التوسعى العدواني التركي ضد سوريا في أكثر من محفل دولي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير، إن العدوان التركي على سوريا ليس له أي تبرير ويعد خرقا لسيادة سوريا، موضحا أن عدوان تركيا على سوريا دليل على صحة الرؤية المصرية ضد الرغبة التوسعية للنظام التركي، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلب لجامعة الدول العربية لعقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان التركي ضد سوريا وستكون يوم السبت المقبل لخطورة الأوضاع، مؤكدا أن هناك تأييدا لوجهة النظر المصرية من السعودية والكويت حول العدوان التركي ضد سوريا.

 

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