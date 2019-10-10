موعد مباراة الأردن والكويت اليوم الخميس 10 / 10 / 2019 والقنوات الناقله

يستضيف منتخب الأردن نظيره الكويت، يوم الخميس، على استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، وكأس العالم 2022.







يدخل المنتخب الأردني اللقاء بمعنويات مرتفة بعدما حقق فوزا ثمينا أمام تايبيه الصينية، بهدفين مقابل هدف، ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية رفقة منتخب أستراليا ومنتخب نيبال.





فيما يسعى منتخب الكويت إلى استعادة توازنه، بعدما تلقى خسارة قاسية امام منتخب استراليا، بثلاثة أهداف دون رد، خلال الجولة الماضية، وعلى الرغم من الخسارة يتصدر المنتخب الكويتي جدول الترتيب حتى الآن بفارق الأهداف بعد انتصاره على نيبال في الجولة الأولى بسبعة أهداف دون رد.





ويتواجد منتخبا الأردن والكويت في المجموعة الثانية رفقة منتخبات استراليا وتايبيه والنيبال .





موعد مباراة الأردن والكويت:-



من المقرر أن تقام المباراة على استاد عمان الدولي، يوم الخميس الموافق 10-10-2019، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الأردن والكويت:-



تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري للمباريات.





الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الأردن في مواجهة الكويت:-



من المتوقع أن يدفع البلجيكي بروكيلمانس بعامر شفيع في حراسة المرمى وأمامه، سالم العجالين وطارق خطاب وأنس بني ياسين وفراس شلباية، فيما يضع خليل بني عطية - بهاء عبد الرحمن وسط الملعب.



حراسة المرمى: عامر شفيع



خط الدفاع: سالم العجالين - طارق خطاب - أنس بني ياسين - فراس شلباية



خط الوسط: خليل بني عطية - بهاء عبد الرحمن



خط الوسط الهجومي: ياسين البخيت - سعيد مرجان - موسى التعمري



خط الهجوم: يوسف الرواشدة





الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الكويت في مواجهة الأردن:-



حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور



خط الهجوم: عامر الفضل - أحمد رحيل - فهد حمود - فهد الهاجري



خط الوسط: بدر المطوع - سلطان العنزي - عبد الله ماوي



خط الوسط الهجومي: حمد الحربي - شريدة الشريدة



خط الدفاع: فيصل زايد