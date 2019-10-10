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وزير التعليم: هذه هي مشكلة الطلبة في الصف الأول الثانوي (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
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وزير التعليم: هذه هي مشكلة الطلبة في الصف الأول الثانوي (فيديو)
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مؤشرات المنظومة الجديدة للتعليم سوف تظهر بعد وصول التلاميذ الموجودين في الصف الثاني الابتدائي حاليا والذين تم تطبيق المنظومة عليهم، إلى الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف "شوقي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه رامي رضوان، أن الصف الرابع الابتدائي هو سنة معيارية في العالم كله، والنتائج سوف تظهر عندما تصل هذه الدفعة إلى الصف الرابع الابتدائي، وتؤخذ منهم عينة عشوائية تمتحن امتحانات عالمية مع نظرائهم في الدول الأخرى مثل سنغافورة وفنلندا، وحينها سوف نعرف التصنيف الذي تقع فيه مصر.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مرحلة التقييم هذه سوف تتم بعد عامين من الآن، موضحا أنهم سوف يبنون المناهج بشكل أسرع، حيث يتم بناء مناهج ثلاثة سنوات دراسية كل سنة، وبذلك يتم الانتهاء من بناء مناهج 10 سنوات دراسية خلال ثلاثة سنوات فقط، حتى يستطيع الطلبة في النظام القديم اللحاق بشيء من المنظومة الجديدة.

وشدد على أن الطلبة الموجودين في الصف الأول الثانوي كانوا مبرمجين لأكثر من 9 سنوات على نظام أخر، وبالتالي فإن التغيير بالنسبة لهم كان في طبيعة السؤال، ولأنهم لم يعتادوا عليه يعتبرونه من خارج المنهج، وهذا يمثل بالنسبة لهم صدمة، مؤكدا: "إحنا عايزيين نعالج الخلل اللي حصل في التكوين قبل كدة".
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