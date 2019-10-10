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عدلي القيعي عن إعتزال حسام عاشور: الله أعلم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:22 ص
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عدلي القيعي عن إعتزال حسام عاشور: الله أعلم
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الفجر الرياضي
 
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علق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي عن حقيقة ما تردد بشأن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو اعتزال نجوم الفريق.

وعن إعتزال شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان بنهاية الموسم الجاري، أكد القيعي "لأنهم لاعبون كبار لا ينفع أن يتحدثوا في هذا الشأن أو نتحدث نحن، بل انتظروا ما سيحدث".

وأوضح القيعي عبر قناة (إم بي سي مصر) "لقد نسبوا لعاشور أنه يريد الاعتزال، الله أعلم هل قال ذلك أم لا".

وتابع مدير "أي كلمة ستقال ستتحور إلى تفسيرات أخرى، الأفضل إما العمل أو الكلام".

كما تحدث مستشار التسويق والتعاقدات عن إمكانية بيع وليد أزارو في يناير المقبل، قائلا "إنها مبالغات وتعجل، أزارو لاعب بالأهلي وعائد من إصابة، وحريص على تقديم ما يستحقه النادي وما تسمح به موهبته".

وتابع مستشار تسويق الاهلي: "لسنا قريبين من موسم انتقالات، ولا أزارو يشارك بانتظام لذا لا داعي للاستعجال، ولكن طالما يسير الأهلي بشكل جيد، لابد أن يفتعلوا له المشاكل".

وأنهي القيعي تصريحاته "كذلك صالح جمعة وجيرالدو متواجدان ومؤثران ويبذلان جهدا كبيرا، ويصنعان الفارق عند مشاركتهما، فالأهلي يحتاجهما وأتمنى لهما التوفيق ويبعد عنهم الإصابات وشرور الآخرين".

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