‎ريهانا تصف ترامب بأنه مصاب بمرض عقلي !

وصفت المغنية العالمية ريهانا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أكثر إنسان مصاب بمرض عقلي في أمريكا" بسبب موقفه من حق حيازة السلاح في مقابلة صريحة لمجلة فوج نشرت يوم الأربعاء الماضي.



قالت في تصريحاتها: "حقيقة أنه صنّف الأشخاص الذين قاموا بالهجوم المسلّح بطريقة مختلفة بسبب لون بشرتهم هي صفعة على الوجه، إذا كان رجل عربي مكانهم من المستحيل أن يخرج ترامب، ويقول أن الرجل كان مريضًا نفسيًا ترامب هو أكبر مريض نفسي في أمريكا حاليًا".



وعند سؤالها عن حوادث إطلاق النار المتتالية في وقت سابق من هذا العام في مدينتي إل باسو ودايتون في الولايات المتحدة.



وقالت ريهانا لمجلة فوج: "يتم قتل الناس بأسلحة الحرب التي يشترونها بشكل قانوني، هذا ليس بالأمر الطبيعي، لا ينبغي أن يكون هذا طبيعيًا أبدًا وحقيقة أنها مصنفة على أنها شيء مختلف بسبب لون بشرتها؟ إنها صفعة في الوجه، إنها عنصرية تمامًا ضع رجلًا عربيًا يحمل نفس السلاح في ذلك وول مارت نفسه، ولا توجد وسيلة لجلوس ترامب هناك والتعامل معه علنًا باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العقلية، يبدو أن أكثر البشر المصابين بأمراض عقلية في أمريكا هو الرئيس".



وفي وقت سابق من هذا العام ، رفضت ريهانا بأن يقوم الرئيس بتشغيل أغانيها أثناء تجمعاته.



وأكدت ريهانا أيضًا انها رفضت العرض Super Bowl في الشوط الثاني تضامنًا مع اللاعب السابق (كولين كايبرنيك) بعد ان انسحب من فريق سان فرانسيسكو في مارس ٢٠١٧ بسبب الظلم الاجتماعي وعدم المساواة العرقية .



وقالت: "أنا لن أقدمه أبدا ما الفائدة منه وما الذي سوف اكسب منه، لا يمكنني أن اكون عاملة تمكين هناك أشياء في تلك المنظمة لا أوفق عليها ولم أكن على وشك الذهاب وأكون في خدمتهم في أي شكل من الأشكال".



وتركز ريهانا حاليًا علي الموسيقي، وعلة الموضة حيث أنها أصبحت اول امرأة سوداء ترأس الأزياء في شركة LVMH الفرنسية و كذلك فينتي و جيفينشي



وصنعت أيضا ماركة من الملابس الداخلية (سوفاج&فينتي)، والمكياج (فينتي بيوتي) المخصص لجميع أنواع البشرة



وطالب معجبين ريهانا بألبومها التاسع قالت إنه سيكون موسيقي الريغي: ‎"أحب أن انظر اليه كألبوم مستوحى من موسيقى ريغي أو مغروس ريغي لن يكون نموذجيا لما تعرفه بأسم موسيقى ريغي لكنك ستشعر بالعناصر الموجودة في جميع المسارات".







