بيل عن مستقبله مع ريال مدريد: ليس لدي ما أفكر

أمد النجم الويلزي جاريث بيل، أنه لا يفكر في القادم رفقة ريال مدريد وما قد يحدث، وشدد على رغبته بمساعدة منتخب بلاده ويلز في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وكشف جاريث بيل في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أنت تلعب ولديك الكثير من المشاعر ومن بينها الغضب، لكني أحاول فقط لعب كرة القدم وأحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان لتقديم أفضل ما لدي سواء مع ويلز أو في ريال مدريد".

وتابع الويلزي : "عندما أذهب إلى أرض الملعب، أحاول تقديم كل جهدي بنسبة 100% قدر الإمكان لمساعدة الفريق وسأواصل القيام بذلك".

وعلق بيل على مستقبله مع ريال مدريد وما إذا كان تواجده مع منتخب بلاده بمثابة فترة للتوقف عن التفكير بالأمر: "ليس لدي ما أفكر فيه".

وإستطرد جناح ريال مدريد : "أحب التواجد مع منتخب بلادي ويلز والجميع يعرفون ذلك، إنه شيء أحببت فعله دائمًا".

وواصل نجم توتنهام الأسبق الحديث عن منتخب بلاده ومباراته أمام سلوفاكيا: "لدينا مهمة في متناول اليد لمحاولة التأهل لليورو وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، نحن نتطلع إليها ونريد الفوز".

وإختتم بيل تصريحاته: "نريد الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، نحن نتفهم الوضع في المجموعة، لقد سجلت ضد سلوفاكيا في الماضي وسأحاول التسجيل مجددًا".