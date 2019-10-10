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خاص.. أحمد بلال: الأهلي الأكثر خبرات في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
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خاص.. أحمد بلال: الأهلي الأكثر خبرات في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا
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السيد علي
 
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قال الكابتن أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي الأسبق، أن مجموعة النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لا تستدعي القلق .

وأكد بلال في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" أن مجموعة الأهلي متوازنة، وأوضح الأهلي هو صاحب الخبرات الأكبر والأوفر في تلك المجموعة. 

وأضاف مهاجم الأهلي السابق :" الأهلي هو أول المرشحين في الصعود، ويجب أن يحافظ اللاعبون، علي ثقتهم بأنفسهم ولا يستهينوا بأي خصم مهما خلال المنافسة القارية . 

وكانت قد أجريت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر.

وتواجد الأهلي ضمن فرق التصنيف الأول بجوار أندية الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.

فيما حل فريق الأهلي على رأس المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

يذكر أن الأهلي صعد لدور المجموعات بعد الفوز على كانو سبورت بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
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