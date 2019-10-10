انتقادات وجهت لعمرو دياب.. فكيف رد جمهوره عليها؟

هذه الأغنية طرحها دياب مؤخرًا، واجهت انتقادات من البعض فيما احتفت القنوات التليفزيونية بالأغنية وعرضتها، وهي من تأليف رئيس هيئة الترفية السعودي تركي آل الشيخ وإهداء منه لمصر والشعب المصري.



إطلالة وجدها البعض غير موفقة



أثارت الملابس التى ارتداها فى البوستر الرسمي لألبوم "أنا غير" الذى طرحه دياب فى صيف 2019 موجة من الانتقاد من الجمهور على السوشيال ميديا حيث وصفها البعض بأنها شعبية وتسائل البعض عمن يقوم باختيار الملابس لعمرو دياب، بالإضافة إلى تعليقات ساخرة أخرى للإطلالة التى ظهر بها دياب حيث كانت كلاسيكية عبارة عن جاكت ازرق وقميص اخضر، لكن على الجانب الآخر كانت رسائل المعجبين بالألبوم وإطلالة الهضبة أكثر.



ضربه حارسه الشخصي



وهناك انتقادات وجهها البعض لتصرف عمرو دياب، خلال أحد حفلاته فى الساحل الشمالي عندما حاول أحد الشباب الوصول إليه على المسرح، وعندما انتبه حارسه الشخصي لذلك تدخل لمنع الشاب وأبعاده عن المسرح لكن دياب، رفض وذلك وأبعد حارسه عن الشاب بل قام بضربه أمام الجمهور وهذا التصرف أثار حفيظة البعض وانتقادهم رغم أن الكثيرون قابلوا ذلك بالتصفيق والإشاجة، وجاء الرد دون كلام من جانب الحارس الشخصي الذى نشر صور له مع عمرو دياب، يظهر فيها مدى الود بينهما.



مشكلته مع بهاء الدين محمد



انتقد الشاعر الغنائي تصرف عمرو دياب، فى إحدى حفلاته عندما طلب منه أحد الحضور غناء أغنية "قال فكرينك" وهى من تأليف بهاء الدين ورفض عمرو دياب، ذلك بشكل قاطع، حيث رفض بهاء الدين، ذلك قائلًا" أول مرة أشوف حد بيحارب نجاح أغنية له، بعد هذا النقد واجه بهاء الدين، انتقادات من جمهور عمرو دياب مما جعل بهاء الدين يعلن انتهاء تعامله الفني مع الهضبة.