انتقادات وجهت لعمرو دياب.. فكيف رد جمهوره عليها؟
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
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شيماء فوزى
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"الهضبة" الفنان عمرو دياب، الذي استطاع لسنوات طويلة أن يحافظ على مكانته فى عالم الغناء، فرغم الشعبية التى وصل إليها الهضبة إلا أن هناك انتقادات وجهت له وجاء الرد عليها فى كثير من الأحيان من جانب جمهوره واليكم بعض هذه الانتقادات.
"أنا بعشقك يا مصر"
هذه الأغنية طرحها دياب مؤخرًا، واجهت انتقادات من البعض فيما احتفت القنوات التليفزيونية بالأغنية وعرضتها، وهي من تأليف رئيس هيئة الترفية السعودي تركي آل الشيخ وإهداء منه لمصر والشعب المصري.
إطلالة وجدها البعض غير موفقة
أثارت الملابس التى ارتداها فى البوستر الرسمي لألبوم "أنا غير" الذى طرحه دياب فى صيف 2019 موجة من الانتقاد من الجمهور على السوشيال ميديا حيث وصفها البعض بأنها شعبية وتسائل البعض عمن يقوم باختيار الملابس لعمرو دياب، بالإضافة إلى تعليقات ساخرة أخرى للإطلالة التى ظهر بها دياب حيث كانت كلاسيكية عبارة عن جاكت ازرق وقميص اخضر، لكن على الجانب الآخر كانت رسائل المعجبين بالألبوم وإطلالة الهضبة أكثر.
إطلالة وجدها البعض غير موفقة
أثارت الملابس التى ارتداها فى البوستر الرسمي لألبوم "أنا غير" الذى طرحه دياب فى صيف 2019 موجة من الانتقاد من الجمهور على السوشيال ميديا حيث وصفها البعض بأنها شعبية وتسائل البعض عمن يقوم باختيار الملابس لعمرو دياب، بالإضافة إلى تعليقات ساخرة أخرى للإطلالة التى ظهر بها دياب حيث كانت كلاسيكية عبارة عن جاكت ازرق وقميص اخضر، لكن على الجانب الآخر كانت رسائل المعجبين بالألبوم وإطلالة الهضبة أكثر.
ضربه حارسه الشخصي
وهناك انتقادات وجهها البعض لتصرف عمرو دياب، خلال أحد حفلاته فى الساحل الشمالي عندما حاول أحد الشباب الوصول إليه على المسرح، وعندما انتبه حارسه الشخصي لذلك تدخل لمنع الشاب وأبعاده عن المسرح لكن دياب، رفض وذلك وأبعد حارسه عن الشاب بل قام بضربه أمام الجمهور وهذا التصرف أثار حفيظة البعض وانتقادهم رغم أن الكثيرون قابلوا ذلك بالتصفيق والإشاجة، وجاء الرد دون كلام من جانب الحارس الشخصي الذى نشر صور له مع عمرو دياب، يظهر فيها مدى الود بينهما.
مشكلته مع بهاء الدين محمد
انتقد الشاعر الغنائي تصرف عمرو دياب، فى إحدى حفلاته عندما طلب منه أحد الحضور غناء أغنية "قال فكرينك" وهى من تأليف بهاء الدين ورفض عمرو دياب، ذلك بشكل قاطع، حيث رفض بهاء الدين، ذلك قائلًا" أول مرة أشوف حد بيحارب نجاح أغنية له، بعد هذا النقد واجه بهاء الدين، انتقادات من جمهور عمرو دياب مما جعل بهاء الدين يعلن انتهاء تعامله الفني مع الهضبة.
هجوم الغيطي عليه
هاجم الكاتب الصحفي محمد الغيطى ألبوم "معدي الناس" لعمرو دياب، واصفًا من جانبه الألبوم بأنه تافه وكلمات أغنياته تافهه بل وصلت إلى حد وصف صوت الهضبة بالتافه، وكان الرد على هذه الانتقادات من جانب محبي عمرو دياب حيث شنوا على الغيطي، هجومًا واسعًا مبدين استيائهم من أسلوب النقد وأنه هدام يفتقر للموضوعية ويهدف للتشهير.
رأى حلمى بكر في "الليلة"
وفى عام 2013 انتقد الموسيقار حلمى بكر ألبوم "الليلة" لعمرو دياب، واصفًا إياه بأنه دون المستوى مقارنة بأعماله السابقة، وأنه لابد أن يراجع نفسه ويقارن الأعمال التى يقدمها بأعماله السابقة، لكن على جانب آخر حقق هذا الألبوم فى يومه الأول مبيعات مرتفعة وحصل على ٤ جوائز وورلد ميوزك أوورد حيث كان أفضل ألبوم مبيعات فى الشرق الأوسط.
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