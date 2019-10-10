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"شوقي": يوجد 22 مليون طالب في المنظومة التعليمية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
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شوقي: يوجد 22 مليون طالب في المنظومة التعليمية
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن مصر وصلت في منتدى العالمي للتعليم في السنوات الأخيرة، إلى أخر هذا التصنيف، مشيرا إلى أنه كان لابد أن نتحرك ولكن التغيير صعب ويستدعي قلق من أولياء الأمور بسبب الثقافة السائدة.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناه "dmc"، مساء الأربعاء أن التعليم ليس شهادة ولكنه مهارات حقيقية، لافتًا إلى أن النظام التعليم الجديد يشبه بناء عمارة جديدة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "يوجد 22 مليون طالب في المنظومة التعليمية الأن"، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالأطفال الذين سيدخلون التعليم، وماهي مخرجات التعليم التي ستصل بالطالب إلى ما نتمناه.

وأوضح أن أساليب التدريس في المدارس، والكتب وتقييم جديد"، موضحًا: "من مرحلة الروضة إلى الصف الثالث لا يوجد مناهج ولكن يعتمد على الأنشطة ومدرس الفصل أصبح له وجود مرة أخرى". 

وتابع "شوقي: "تم تطبيق المنظومة الجديدة بالفعل في عام 2018 على مرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي، وهذه الدفعة في الصف الثاني الابتدائي"، لافتًا إلى أنه تم تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة الذين قدموا صورة جديدة.
و
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