"سوريا الديمقراطية": الإخوان تحمل السيوف وتتوعد الأكراد رغم أننا أحفاد صلاح الدين

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وجه إبراهيم إبراهيم، المنسق الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الشكر للشعب المصري الذي وصفه بالبطل وصاحب الكلمة الحق، دون غيره من شعوب المنطقة الصامتة، والخانعة أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة المعارضة السورية التي تنام في حضن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان



وعلق المنسق الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، على احتلال تركيا لشمال سوريا، قائلًا: "نعيش لحظة القهر الدولي،.. الذين يقتلون اليوم بقصف الطيران التركي، هم من دافعوا عن باريس ولندن وأمريكا، ومنعوا قدوم العناصر الإرهابي إلى هذه الدول.



ولفت إلى أن بقايا داعش وجبهة النصرة وجماعة الإخوان المسلمين، يسمون أنفسهم بالجيش السوري الحر، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان يحملون سيوف ويتوعدون الكرد ويصفوهم بالملاحدة، رغم أننا أحفاد صلاح الدين الأيوبي، ونحن أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم."



وأشار إلى أن احتلال تركيا لشمال سوريا يعرض 4 ملايين مواطن سوري للقتل والتشريد في صحراء سوريا، وهذا سيؤدي لأزمة كبيرة ليس في سوريا فقط، ولكن في كل أنحاء المنطقة، معقبًا: "الكل يدرك بأن الرئيس التركي إرهابي، وبأنه هو من صنع تنظيم داعش الإرهابي".



وأضاف أن الرئيس التركي لا يقصف المناطق العسكرية، ولكنه يقصف المناطق المدنية لإجبار المدنيين على النزوح كما فعل في عفرين، متابعًا: "نوجه صرخة للرأي العالم العالمي والعربي.. أردوغان سيبذح المسيحيين كما سيذبح الأكراد، كما فعل في عفرين".

