برشلونة يجهز مفاجأة سارة من أجل ميسي
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
Advertisements
السيد علي
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن خطة نادي برشلونة من أجل استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.
وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن برشلونة يرغب في إغلاق قضية تمديد ليونيل ميسي عقده مع الفريق في أقرب وقت ممكن.
وأعقبت الإذاعة : الفكرة داخل إدارة برشلونة وهى عقد مدى الحياة لميسي أو توقيعه على أقل تقدير حتى 2022 مع البارسا.كان ليونيل ميسي صرح أمس الأربعاء بأنه يرغب في الاعتزال بصفوف برشلونة في الفترة المقبلة وهو النادي تربى فيه وعرف كل شيء عن كرة القدم.
وينتهي عقد ليونيل ميسي الحال في يونيو 2021 ،لكن الأرجنتيني يملك شرطا في عقده يمنحه حرية الرحيل عن البارسا في صيف 2020.
Advertisements
- رسالة نارية من ميسي لمدرب برشلونة
- مفاجأة.. ميسي يصدم برشلونة ويمنح ريال مدريد صفقة الموسم
- أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار
- صحيفة إسبانية: ميسي قد يرحل قريبا عن برشلونة
- تفاصيل عقد ميسي وحقيقة إمكانية رحيله عن برشلونة
- أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد
- ميسي يهرب من برشلونة
- ميسي يُجهز صدمة جديدة لبرشلونة
- صدمة لجماهير برشلونة بشأن ميسي
- أخبار برشلونة: البرسا يُحدد صفقته الجديدة وسر انقلاب ميسي على برشلونة وتحديد بديل فالفيردي وصدمة لجماهير البلوجرانا