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عاجل.. جينيراسيون يوافق علي إعادة مواجهة الزمالك

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:35 ص
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عاجل.. جينيراسيون يوافق علي إعادة مواجهة الزمالك
الزمالك وجينيراسيون فوت
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السيد علي
 
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كشف نادي جينيراسيون فوت السنغالي عن موافقته الرسمية على مواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 24 من الشهر الجاري مثلما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يصدر النادي السنغالي خلال ساعات بيانًا رسميًا بتفاصيل القرار الذي إتخذه المجلس خلال جلسته اليوم، حسبما صرح تالا فال المتحدث الإعلامي لجينيراسيون في تصريحات صحفية اليوم.

وقال تالا فال أن جينيراسيون سيصدر بيان خلال الساعات القليلة المقبلة، والذي سيؤكد من خلاله أنه سيمتثل لقرار الاتحاد الأفريقي والذي أقر بإعادة المباراة، مؤكدًا أن الفريق سيذهب إلى القاهرة من أجل خوض المباراة.

وأكد فال خلال حديثه، أن فرنك غيني أحد أعضاء مجلس الإدارة سيتواجد في القاهرة من أجل ترتيب كافة الأمور الخاصة بالفريق قبل القدوم إلى مصر من أجل خوض المباراة.

وكان قد اجتمع اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نادي جينيراسيون السنغالي، بشكل عاجل، برئاسة مادي توري، من أجل القرار، الذي صدر من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الزمالك يوم 24 من الشهر الجاري، خاصة وأن الفريق السنغالي رفض الرد أمس بأي بيان رسمي على قرار الكاف، على الرغم من تلقيه خطابًا رسميًا بإعادة المباراة، وكذلك إعلان الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي عبر موقعه.

ومن المقرر، أن يرد جينيراسيون على قرار الكاف بشكل رسمي، من أجل إنهاء الجدل حول ماكان يريد خوض المباراة أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية، رافضًا قراره بإعادة المباراة مرة آخرى.

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