محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح الكسر المفاجئ لخط صرف صحى





وذلك بقطر 500 مللى من مواسير الزهر القديم وهو الذى أدى إلى تعرض طريق السماد لطفح وتدفق مياه الصرف ومنه إلى الشوارع الجانبية مما أعاق حركة المشاه والحركة المرورية بالمنطقة الواقعة أمام مزلقان السيل، موجهًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتواجد الميدانى على أعمال الإصلاح والتى قام بها فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإشراف فنى من المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة.





والذى أشار إلى أنه تم شفط تراكمات المياه من خلال الدفع بأكثر من 6 سيارات، وبالتالى تم تجفيف الطريق بالكامل من المياه لإعادة الحركة المرورية، وجارى العمل حاليًا لإصلاح الكسر، لافتًا إلى أنه لم يتم قطع مياه الشرب من هذه المنطقة والمناطق المجاورة لبعد خط الطرد عن أى خطوط رئيسية للمياه.

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الجهود الجارية لإصلاح الكسر المفاجئ فى خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى والذى يربط محطة الرفع ببركة الدماس بمحطات المعالجة الثلاثية بكيما.