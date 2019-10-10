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تامر أمين: عدم تحرك مجلس الأمن لوقف احتلال سوريا يكتب شهادة وفاة المجتمع الدولي (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي تامر أمين، إن الجميع توقع عدم إقدام تركيا على احتلال شمال سوريا، دون وجود أي دعم دولي، لأن هذا الأمر يعني قيام أردوغان بمحاربة العالم، معقبًا: "لكن للأسف أردوغان قام بعملية عسكرية في شمال سوريا، رغم معارضة العالم، أردوغان يترنح سياسيًا، يتخذ قرارات غير سليمة، نتيجة تغيب عقلة بسبب المخدرات أو الخمور".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الوضع الأمني والسياسي في سوريا سيء للغاية، بسبب تنظيم داعش الإرهابي، ووجود الكثير من الأطراف الدولية التي تتلاعب بالشأن السوري، مشيرًا إلى ان الرئيس السوري بشار الأسد، يحاول قدر الإمكان السيطرة على الوضع الأمني، لكن الوضع صعب للغاية.

ولفت إلى أن الضربات التي قام بها الجيش التركي لسوريا تستهدف البنية التحتية، والمدنيين السوريين الأبرياء، مضيفًا أن ما فعله الرئيس التركي يؤكد للعالم بأن ما وصلت إليه سوريا اليوم، كان نتيجة ترك سوريا، ملعب مفتوح للصراعات العسكرية بين إيران وتركيا من جهة، وروسيا وأمريكا من جهة أخرى.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة إذا لم يتحركا تجاه الاعتداء التركي على سوريا، فهذا يكتب شهادة وفاة للمجتمع الدولي، معقبًا: "لو هذه المنظمات لم تتخذ موقفًا حقيقيًا تقفل أحسن".

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