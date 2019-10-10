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أحمد السقا ينعى طلعت زكريا بلقاء له مع الراحل عزت أبو عوف (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
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أحمد السقا ينعى طلعت زكريا بلقاء له مع الراحل عزت أبو عوف (فيديو)
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نادين أحمد نجدي
 
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نعى الفنان أحمد السقا، الراحل طلعت زكريا، عن طريق نشر مقطع فيديو للأخير في لقاء سابق له مع الفنان الراحل عزت أبو عوف، وهو يتحدث عن مشاغبة السقا ومواقفه الظريفة معه.

وعلق السقا، على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الله يرحمك" .

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفى اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات في حي السادس من أكتوبر، بسبب تدهور حالته الصحية، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين.

وشيع جثمان الراحل، من مسجد العمري بمنطقة العطارين، في محافظة الإسكندرية، أمس الأربعاء.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شراين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة لكنه تعافى منها .

قدم الراحل طلعت زكريا أفلام سينمائية ناجحة مثل " الفيل في المنديل (سعيد حركات) 2011 ، صياد اليمام 2009، طباخ الريس 2008، قصة الحي الشعبي 2006، كلام في الحب 2006، حريم كريم 2006، سيد العاطفي 2006، حاحا وتفاحة 2005، السيد أبو العربي وصل 2005، أبو علي 2005، عوكل 2004، غبي منه فيه 2004، إوعى وشك 2004، حرامية في تايلاند 2003، كلم ماما، التجربة الدنماركية 2003 (ضيف الفيلم)، حراميه في كي جي تو 2002، جاءنا البيان التالي 2001، ولا في النية ابقي، الرجل الأبيض المتوسط" .

بالرغم من أنه كان ممثل كوميدي ناجح إلا أنه أيضاً خاض تجربة المذيع في عمل برنامجي "إديني عقلك ، وطبخة وضحكة " وحقق فيهم نجاحاً كبيراً .

خاض أيضاً تجربة المسرح ونجح فيها وترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير وعقولهم، ومن أعماله المسرحية "البعبع، دو ري مي فاصوليا، وراء كل مجنون إمرأة، كحيون ربح مليون، سكر هانم، وبعدين (عرضت في الكويت) ، بابا جاب موز" .

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