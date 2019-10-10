موعد مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
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أحمد عصام
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يلتقي منتخب هولندا بقيادة مدربه رونالدو كومان مع منتخب أيرلندا الشمالية اليوم الخميس 10 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وكان منتخب أيرلندا الشمالية قد خسر المواجهة الماضية ضد منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
- موعد مباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية :-
وسوف تقام المباراة بين منتخب هولندا ضد منتخب أيرلندا الشمالية في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المغرب.
- القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد أيرلندا الشمالية :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات تصفيات الأمم الأوروبية 2020 عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وستذاع تلك المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب أيرلندا الشمالية على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
- قائمة منتخب هولندا في مواجهة أيرلندا الشماليه :-
حراس المرمى: ماركو بيزوت (ألكمار)، يسبر سيليسن (فالنسيا الإسباني)، كينيت فيرمير (فينوورد).
خط الدفاع : ناثان آكي (بورنموث الإنجليزي)، دالي بليند (أياكس أمستردام)، ماتيس دي ليخت (يوفنتوس الايطالي)، ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)، دينزل دمفريز (أيندهوفن)، باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيرجيل فان ديك (ليفربول الإنجليزي)، يويل فيلتمان (أياكس امستردام).
خط الوسط : فرانكي دي يونغ (برشلونة الإسباني)، مارتن دي رون (أتلانتا الإيطالي)، كيفن ستروتمان (أولمبيك مارسيليا الفرنسي)، دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام)، جورجينيو فينالدم (ليفربول الإنجليزي).
خط الهجوم : رايان بابل (غالاتا سراي التركي)، ستيفن بيرخس (فينوورد روتردام)، ستيفن برجفين (أيندهوفن)، لوك دي يونغ (إشبيلية الإسباني)، ممفيس ديباي (أولمبيك ليون الفرنسي)، دونيل مالين (آيندهوفن)، كوينسي بروميس (أياكس أمستردام).
- ترتيب مجموعة منتخب هولندا وأيرلندا الشمالية في تصفيات اليورو :-
ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث في ترتيب تلك المجموعة برصيد 9 نقاط بعد خوضه 4 مباريات في التصفيات حتى الآن، بينما يحل منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ولكن خاض 5 مباريات، ويتصدر منتخب ألمانيا تلك المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بينه وبين منتخب أيرلندا الشمالية.
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