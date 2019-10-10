وزير التعليم: لن يتم تثبيت أي معلم إلا اذا أثبت كفاءته
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
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داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم تثبيت أي معلم إلا اذا اثبت كفاءته، مشيرا إلى أن بوابة تسجيل المعلمين إلكترونيا التي ستبدأ يوم 10 أكتوبر الساعة 12 ظهرا ستفزر المعلم صاحب الكفاءة وهي تتم العمل إلكترونيا دون وجود عنصر بشري.
وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناه "dmc"، مساء الأربعاء أنه سيتم بناء إطار عام لكفاءات المعلمين يعتمد عليه في حركة ترقيات المعلمين أو تعيين المعلمين الجدد بدلًا من شهادة الصلاحية التي كانت متبعة.
وتابع "شوقي": " نحن في طريقنا لإصدار رخصة لمزاولة مهنة التعليم"، معقبًا: "مش أى حد يؤتمن ويربي ولادنا وينقل لهم المعارف لابد أن يكون متمكن ويحب المهنة".
وأكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "أصحاب العقود المؤقتة لن يتم تثبيتهم إلا إذا كانوا يتمتعون بالكفاءة"، مردفًا: "كل ما هو متعلق بالعلمين سواء حوافز ومزايا سيرتبط بالتنمية المهنية ودرجة التدريب ومنتجه (نسبة نجاح أولادنا)".
ونوه إلى أن التعليم ليس وظيفة روتينية، وهناك طفرة في طريقة اختيار وتنمية مهارات المعلمين، متابعًا: " فتحنا باب التطوع في هذا الشأن وهناك مؤهلين منهم".
وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناه "dmc"، مساء الأربعاء أنه سيتم بناء إطار عام لكفاءات المعلمين يعتمد عليه في حركة ترقيات المعلمين أو تعيين المعلمين الجدد بدلًا من شهادة الصلاحية التي كانت متبعة.
وتابع "شوقي": " نحن في طريقنا لإصدار رخصة لمزاولة مهنة التعليم"، معقبًا: "مش أى حد يؤتمن ويربي ولادنا وينقل لهم المعارف لابد أن يكون متمكن ويحب المهنة".
وأكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "أصحاب العقود المؤقتة لن يتم تثبيتهم إلا إذا كانوا يتمتعون بالكفاءة"، مردفًا: "كل ما هو متعلق بالعلمين سواء حوافز ومزايا سيرتبط بالتنمية المهنية ودرجة التدريب ومنتجه (نسبة نجاح أولادنا)".
ونوه إلى أن التعليم ليس وظيفة روتينية، وهناك طفرة في طريقة اختيار وتنمية مهارات المعلمين، متابعًا: " فتحنا باب التطوع في هذا الشأن وهناك مؤهلين منهم".
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