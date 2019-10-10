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قرعة إفريقيا.. المهاجم الهارب يصطدم بالأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
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قرعة إفريقيا.. المهاجم الهارب يصطدم بالأهلي
سليماني كوليبالي
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ريهام عبد المحسن
 
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شدد قيس عاشور المتحدث باسم النجم الساحلي على أنهم سيكونون في أفضل حالاتهم في مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وأنهم يسعون لحل أزمة سيلمان كوليبالي مع الأهلي.



وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر: "أتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا في مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".


وأضاف :"تعاقدنا من 3 صفقات جديدة ونسعى لحل أزمة سيلمان كوليبالي مع الأهلي.. سنكون في أفضل حالتنا أمام الأهلي ونسعى للفوز بالمباراة".



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