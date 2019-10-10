الأهلي يرد ويحرج الزمالك في مباراة القمة
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
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ريهام عبد المحسن
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صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأن مجموعة الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا متوازنة مؤكدًا وجود مبرر لتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"القرعة متوازنة إلى حد ما وأمامنا فرصة كبيرة لتجميع معلومات عن منافسينا".
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً: "لا أرى أي مبرر لتأجيل مباراة الزمالك ونعاني دوما من ضغط المباريات ولم تصلنا أي خطابات لتأجيلها".
كان الزمالك قد طالب تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 من شهر أكتوبر لانشغاله بمباراة جينيراسيوت فوت السنغالي يوم 24 من شهر أكتوبر.
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