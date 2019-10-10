الفقي: سد النهضة ليس مشروعًا تنمويًا ولكنه "كيد سياسي"

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أوضح الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن سد النهضة ليس مشروعًا تنمويًا ولكنه "شغل كيد سياسي".



وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن بطاريات الصواريخ الإسرائيلية تحيط بسد النهضة، معلقًا: " إسرائيل هي اللي مجمدة قلب إثيوبيا".



ولفت المحلل السياسي، إلى أن النيل لم يصنع مصر، ولكن مصر طوعت النيل لإعطائها شخصية متميزة، مشددًا على أنه يجب على الإثيوبيين أن يدركوا أنه لا تعارض بين تنمية بلادهم وبين مصالح مصر.



وأكد رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر وإثيوبيا دول شقيقة، مضيفًا أن مصر تربطها علاقة تاريخية مع السودان.



وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر أعلنت عن موقفها بشكل واضح تجاه أزمة سد النهضة خلال الأيام الماضية، بعد تعثر المفاوضات التي عقدت بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر.



وأضاف "شكري"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بيان مجلس النواب يأتي في إطار الشفافية التي تتعامل بها الحكومة المصرية والدولة ومؤسساتها مع هذه القضية الجوهرية بكل مراحلها، التي تسعى للحفوظ على الحقوق المائية المصرية، والعمل على تدعيم العلاقات مع إثيوبيا والسودان.



وزير الخارجية، أكد أن كل الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في إطار تنظيم الموارد المائية المصرية وتعظيمها، والتحسب لإمكانية استيعاب أي أضرار قد تترتب على اتفاق يعقد مع إثيوبيا، لافتًا إلى أن مصر تسعى في مختلف الاتجاهات للوصول لحل لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

